Manchester City rejeita 80 milhões do PSG por Mahrez

O Manchester City não vai deixar sair Riyad Mahrez este verão. O jornal inglês 'The Sun' garante que o clube inglês não está recetivo a ouvir propostas pelo extremo, nem mesmo a de 80 milhões que estava a ser preparada pelo Paris Saint Germain.

O argelino não tem sido primeira opção para Pep Guardiola, tendo começado grande parte dos jogos no banco de suplentes. Ainda assim, pretendentes não faltam.

No entanto, a mesma publicação garante que o Manchester City quer mantê-lo no plantel, pois tem planos para que se torne numa das peças-chave da equipa na próxima época. A imprensa inglesa avança também que Mahrez está disposto a renovar com os citiziens, apesar de ainda ter três de contrato. Fonte do City revelou ao ‘The Sun’ que o jogador revelou a Pep Guardiola estar muito feliz em Manchester e que não quer ouvir propostas pelo menos até ao verão de 2021.