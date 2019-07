Manchester City vai acionar cláusula de recompra de Angeliño Tasende

Angeliño Tasende, lateral-esquerdo de 22 anos do PSV, está perto de regressar ao Manchester City, segundo avança esta quarta-feira a Sky Sports.





O jogador foi vendido aos holandeses no início da temporada passada, mas os cityzens incluíram uma cláusula de recompra no negócio no valor de 5,9 milhões de euros, que agora vão acionar.No PSV, Angeliño somou 43 jogos e marcou um golo. Já no Manchester City jogou três vezes pela equipa principal.