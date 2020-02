Manchester City-West Ham adiado devido a tempestade

O Manchester City informou que o jogo com o West Ham agendado para este domingo, às 17H30, foi cancelado. Em comunicado oficial, os citizens confirmam que a decisão se prende com motivos de segurança devido à tempestade Ciara que este fim-de-semana tem afetado as ilhas britânicas.





"Devido ao agravamento das condições meteorológicas e por uma questão de segurança dos adeptos e staff, o jogo da Premier League com o West Ham foi adiado", pode ler-se.Não há ainda confirmação de nova data para o encontro.Para este domingo está ainda agendado o Sheffield United-Bournemouth (14 horas).