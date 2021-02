Manchester em 'pé de guerra' por causa de Harry Kane: Tottenham pede 170 milhões

O jornal inglês 'Daily Mail' escreve esta quinta-feira que os dois principais clubes de Manchester querem contratar Harry Kane no próximo verão, mas não vai sair barato levar o internacional inglês do Tottenham.





Segundo aquela publicação, Daniel Levy, presidente dos spurs, já fez saber que o goleador da equipa de José Mourinho não sai por menos de 170 milhões de euros, um valor que, se for pago, tornará Harry Kane no protagonista da terceira transferência mais cara de sempre, depois dos 222 e dos 180 milhões que o PSG pagou por Neymar e Mbappé, respetivamente.O avançado tem contrato com o Tottenham até 2024, por isso o clube não tem pressa em vendê-lo.Recebe um salário de 13 milhões de euros por ano, o que tanto para o Manchester City como para o Manchester United não constitui um impedimento. O problema é mesmo os 170 milhões...