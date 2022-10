Manchester United fixa mira num amigo de Varane

O Manchester United está em busca de um novo guarda-redes e parece ter fixado mira em Mike Maignan, guarda-redes francês do Milan.

De acordo com os ecos que chegam desde Inglaterra, a direção dos red devils tentará avançar para um negócio no próximo mercado de transferências.

Raphaël Varane, central do Manchester United, é fã das qualidades do compatriota, que elogiou no mês passado: "É um guarda-redes que empresta serenidade à defesa. É uma pessoa muito calma, com confiança nas suas capacidades. Não se trata apenas do potencial que tem mas especialmente a presença na baliza."