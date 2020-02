Manchester United assume: «Contratação de Bruno Fernandes foi um passo importante»

Depois de ter convencido toda a exigente imprensa italiana com as suas primeiras atuações no Manchester United, Bruno Fernandes parece estar também a deixar satisfeitos aqueles que tiveram de abrir os cordões à bolsa para o retirarem do Sporting: os dirigentes do Manchester United. É o caso de Ed Woodward, vicepresidente executivo dos red devils, que à imprensa inglesa assumiu que contratar o português foi um movimento importante.





"Apesar de termos sido associados a 111 jogadores em janeiro, a aquisição de apenas um desses jogadores foi um passo importante, que demonstrou o nosso comprometimento em juntar jogadores experientes e de classe mundial aos nossos jovens da formação, que são o coração do desenvolvimento da nossa equipa", assumiu o dirigente dos red devils, numa entrevista na qual apontou já à fórmula de ataque no mercado de verão.O efeito de Bruno Fernandes, refira-se, tem sido bem claro nos red devils, que desde a chegada do português não perderam nenhum dos quatro duelos disputados. No mais recente, diante do Watford, o médio fez mesmo o seu primeiro golo pela equipa de Old Trafford.