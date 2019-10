Manchester United bane adepto por comportamentos racistas

O Manchester United anunciou a decisão de banir, por tempo indeterminado, um adepto por comportamentos racistas contra Trent Alexander-Arnold. A situação aconteceu no domingo, aquando do duelo com o Liverpool, no qual o adepto em causa gritou algumas palavras de índole racista na direção do jogador, o que motivou a pronta ação da equipa de stewards, que o retirou do interior do recinto.





O Manchester United identificou-o mais tarde através do banco de dados de lugares cativos e terá informado o adepto em casa por escrito da proibição de entrada no estádio. Uma proibição que, refira-se, é passível de recurso.