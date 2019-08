Manchester United chega a acordo com o Leicester por Maguire

O Manchester United está prestes a adquirir os serviços de Harry Maguire, jogador do Leicester. De acordo com a 'Sky Sports', red devils e foxes já chegaram a acordo e o negócio vai concretizar-se por 80 milhões de libras (87,3 milhões de euros).





A fonte britânica avança que os termos pessoais da contratação ainda não estão acordados, faltando também os exames médicos do jogador com o clube de Manchester.A confirmar-se, Maguire passa a ser o central mais caro da história do futebol, superando Virgil van Dijk, que custou 84,7 milhões de euros ao Liverpool.