Manchester United chegou ao jogo com o Watford em cima da hora

Diante do Watford, o último colocado da tabela da Premier League, o Manchester United bateu uma vez mais no fundo na presente temporada, ao perder de forma surpreendente por 2-0. Foi uma tarde para esquecer para os red devils, que começou a ser desenhada bem antes do apito inicial. Tudo porque, segundo aponta a imprensa inglesa, o autocarro do Manchester United chegou ao Vicarage Road já a faltar menos de uma hora para o arranque da partida, algo que fez com que o aquecimento tivesse de ser... à pressa.





A razão do atraso não foi conhecida, mas o certo é que este foi apenas um episódio de uma tarde autenticamente para esquecer, já que para lá da derrota, a quinta da temporada, os red devils viram ainda David de Gea dar um frango de todo o tamanho ...