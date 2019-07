Manchester United com 'insónias': estágio não podia ser mais atribulado

Adeptos do Liverpool 'picam' Manchester United com mensagem de avião



O estágio de pré-temporada do Manchester United está a ser tudo menos tranquilo. Numa altura em que os treinadores procuram passar as suas ideias aos novos recrutas e preparar a longa temporada que aí vem, no seio dos red devils as coisas andam difíceis.Depois de na véspera o treino da equipa em Perth, na Austrália, ser interrompido por um avião fretado por adeptos do Liverpool e com inscrições contra o United, sexta-feira foi a vez de a paz noturna na unidade hoteleira que alberga o grupo ser afetada pelo internamento de urgência de um elemento do staff do clube inglês, a contas com uma suspeita ‘overdose’.O Manchester United não revela qual a substância que foi tomada em excesso pelo elemento do staff, podendo ser ilícita ou um mero medicamento, mas a verdade é que toda a comitiva foi afetada e perdeu algumas horas de sono.