Manchester United com perdas financeiras no primeiro trimestre

O Manchester United, clube inglês de futebol com mais títulos e atual equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, registou perdas de 3,3 milhões de libras (cerca de 3,7 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2020.

Comparado com o período homólogo de 2019, os 'red devils' encaixaram 26 milhões de libras de receitas provenientes dos operadores, menos 51,7% do que no último ano, devido à crise e suspensão da atividade devido ao novo coronavírus.

A Liga inglesa de futebol espera retomar os seus jogos em meados de junho, num momento que é ainda de muita incerteza e que faz pairar a ameaça de perdas para a competição na ordem dos mil milhões de euros.

O emblema do norte de Inglaterra disse ainda esperar mais perdas financeiras, pelo facto de Premier League ter de devolver dinheiro aos operadores, mesmo que a competição venha a ser retomada.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.