Manchester United desaconselha jogadores a saírem à rua em Astana

Já de olho na visita a Astana, marcada para 28 de novembro para um duelo da Liga Europa, o Manchester United terá tomado medidas para combater o intenso frio cazaque e, segundo adianta o portal ESPN, terá desaconselhado os seus jogadores a saírem à rua por períodos superiores a 10 minutos. Em causa estão precisamente as temperaturas bastante baixas naquela cidade, que dentro de uma semana deverão andar em torno dos -20ºC.





De acordo com aquela publicação, todos os elementos do plantel e da equipa técnica foram aconselhados a ficar no hotel durante todo o período de estada em solo cazaque, de forma a evitarem ficar doentes neste período. De resto, de notar que a própria partida será disputada numa Astana Arena com o teto fechado e com um relvado artificial.