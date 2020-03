Manchester United disposto a oferta milionária para juntar Jadon Sancho a Bruno Fernandes

O jovem avançado inglês Jadon Sancho é a grande aposta do Manchester United, segundo avança a imprensa britânica desta quinta-feira, com os red devils dispostos a abrir os cordões à bolsa.





De acordo com os jornais britânicos, o Manchester United estará disponível para oferecer ao Borussia Dortmund - clube para o qual o avançado inglês, de 20 anos, se transferiu em 2018 - qualquer coisa como 120 milhões de libras (cerca de 130 milhões de euros), naquela que seria a maior contratação de sempre dos red devils, para juntar Jadon Sancho a Bruno Fernandes.Até ao momento, Pogba foi a contratação mais cara da história do United, que em 2016 pagou à Juventus 105 milhões de euros pelo internacional francês, mas também é há muito do conhecimento público que Pogba não está satisfeito e quer mudar de ares.Já Bruno Fernandes, que chegou a Manchester no mercado de janeiro, é agora um dos futebolistas mais influentes na equipa, com as sua exibições a merecerem largos elogios de comentadores, adeptos e companheiros de equipa, antes da paregm dos campeonatos, devido à pandemia de coronavírus.