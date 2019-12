Manchester United e PSG lutam por Ricardo Pereira

A boa temporada de Ricardo Pereira no Leicester não passa despercebida aos tubarões europeus e o Manchester United está na corrida à contratação do lateral direito, mas vai ter de enfrentar a concorrência do PSG.





Segundo o 'Le 10 Sport', tanto os ingleses como os franceses pretendem garantir o internacional português já em janeiro, mas o Leicester, segundo classificado da Premier League, não quer abdicar de uma das suas maiores figuras da temporada.Curiosamente, o Manchester United já tinha contratado Wan-Bissaka no verão para o posto de lateral direito por 55 milhões de euros. Ashley Young e o português Diogo Dalot também jogam na posição.