Manchester United está em polvorosa e Rashford deixa mensagem aos adeptos

Os recentes resultados do Manchester United têm deixado os adeptos do clube inglês numa pilha de nervos e já há quem peça a 'cabeça' de Solskjaer, o escolhido para substituir José Mourinho no comando técnico dos red devils há quase um ano. O empate com o AZ Alkmaar na Liga Europa e a derrota deste fim-de-semana com o Newcastle fizeram transbordar o copo da paciência, que já andava cheio...O avançado Marcus Rashford recorreu às redes sociais para tentar colocar um pouco de água na fervura, com um texto dirigido às massas."No futebol não nos podemos esconder e as últimas semanas não foram nada boas. Enquanto adepto do Manchester United sei que isso dói. Vocês merecem mais. Nós temos de melhorar, esse é o nosso único objetivo enquanto equipa e enquanto clube", escreveu o jogador, no Instagram.