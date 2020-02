Manchester United está interessado em ex-diretor do FC Porto

Antero Henrique, ex-diretor desportivo de FC Porto e PSG, está na órbita do Manchester United que pretende contratar uma pessoa que faça a ligação entre o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, e o diretor executivo, Ed Woodward. A política de contratações do clube inglês não tem agradado aos adeptos e esta mudança é encarada como essencial para atacar da melhor forma o mercado de transferências do verão, segundo o jornal britânico 'The Independent'.





Também o nome de Ralf Rangnick, diretor desportivo do Leipzig, é avançado pela imprensa inglesa. No entanto, o Man. United já terá dado início às conversações com Antero Henrique de forma a contratá-lo como diretor desportivo.