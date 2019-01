Manchester United juntou mais um nome à lista de treinadores que tem na mira

Gareth Southgate foi incluído na lista de potenciais treinadores para o Manchester United na próxima temporada, avança o 'Daily Mail'. Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando após o despedimento de José Mourinho do cargo de timoneiro dos red devils e o selecionador inglês é agora o novo nome apontado ao cargo, depois de ter aumentado a probabilidade de Mauricio Pochettino continuar ao serviço do Tottenham.Ole Gunnar Solskjaer foi contratado para assumir o comando da equipa até final da época e, apesar do seu registo 100% vitorioso até agora (os red devils deslocam-se neste domingo a casa do Tottenham naquele que será o sexto jogo da era do treinador norueguês), a direção do Manchester United deverá apostar noutro técnico para 2019/2020.Southgate junta-se, assim, a uma lista que inclui nomes como Pochettino ou Zidane. Contudo, o selecionador assinou novo contrato com a Federação Inglesa de Futebol até ao final da campanha inglesa no Mundial 2022, a disputar no Qatar, pelo que a desvinculação de Southgate adivinha-se como algo difícil de acontecer neste momento.