Manchester United ouve propostas por Diogo Dalot

Não é certo que Diogo Dalot faça parte do plantel do Manchester United na próxima temporada, tendo em conta um hipotético cenário de saída que começa a ser ponderado pelos red devils.





De acordo com o jornal inglês 'The Sun', o United admite a saída do lateral-direito português, mas apenas se chegar aos seus gabinetes uma proposta considerável pelo jogador. O que significa que os dirigentes do clube de Manchester irão ouvir os potenciais interessados.A afirmação de Aaron Wan-Bissaka, que chegou a Old Traford no último verão proveniente do Crystal Palace, parece ter convencido o treinador Solskjaer. O lateral-direito inglês, de 22 anos, foi titular em 34 dos 47 duelos realizados pelo Manchester United esta temporada.Dalot, de 21 anos, foi utilizado em 10 encontros esta época, seis dos quais como titular.