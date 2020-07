Manchester United pode acabar em quarto e mesmo assim falhar a Liga dos Campeões

A três jornadas do final, Chelsea, Leicester e Manchester United lutam entre si pelo terceiro e quarto postos da Premier League, duas posições que em condições normais todos esperam que valham o acesso à Liga dos Campeões. Contudo, pode não ser bem assim... Sim, o terceiro lugar dará garantidamente o passaporte para a Champions, mas o quarto poderá não servir para ir 'apanhar' os milhões da prova mais importante da UEFA, especialmente no que a foxes e red devils diz respeito.





Tudo por causa do facto de ainda haver chances de duas equipas inglesas em específico ganharam as presentes edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa - precisamente o Chelsea e também o Wolverhampton, respetivamente. Caso tal suceda, e sempre caso o Chelsea fique fora do top-4 da Premier League, o quarto lugar não valerá passaporte para a Champions, isto porque a UEFA limita o número de equipas por país a cinco, sendo que neste caso as vagas inglesas iriam então para o Chelsea (por ganhar a Champions), para o Wolverhampton (pela vitória na Liga Europa), isto para lá do campeão Liverpool, do vicecampeão Manchester City e do terceiro colocado, qualquer que ele seja.De notar que no caso do Manchester United esta situação poderia ser contornada 'simplesmente' ganhando a Liga Europa, uma prova na qual ainda estão em prova e onde são dos maiores favoritos.Por fim, de referir apenas que, apesar de este cenário ser possível, será pouco provável, especialmente porque o Chelsea terá de reverter uma derrota por 3-0 sofrida em casa na primeira mão dos 'oitavos' diante do Bayern Munique.