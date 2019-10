Manchester United pode perder patrocínio das camisolas devido aos maus resultados

A Chevrolet, marca norte-amerciana de automóveis, estará a planear não renovar o contrato de patrocínio com o Manchester United, devido aos maus resultados que a equipa vem acumulando praticamente desde a saída de Alex Ferguson.





Segundo o jornal 'The Times', o contrato da Chevrolet com a formação de Old Trafford termina em 2021 e a General Motors está a ponderar a possibilidade de deixar de apoiar os red devils.A Chevrolet paga cerca de 73 milhões de euros por ano para ter a sua marca bem visível nas camisolas da equipa, tratando-se do patrocínio mais caro da Premier League em camisolas. Logo a seguir surge a Etihad Airlines, que paga 51 milhões de euros ao Manchester City.