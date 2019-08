Manchester United prepara novo Cristiano Ronaldo em segredo: Rashford tem lições sobre CR7

O Manchester United quer ter um novo goleador de topo como Cristiano Ronaldo e está a preparar Marcus Rashford para seguir os passos do português. A notícia é avançada pelo 'Mirror', que desvenda o plano já em prática para que o rendimento do avançado inglês dispare.Como base está a evolução de Ronaldo em Camp Nou. Tal como Rashford, chegou jovem e marcou poucos golos nas primeiras épocas. Mas em 2007/08 deu-se uma explosão no número de golos: Cristiano passou de 23 para 42 tentos numa temporada. Segundo o diário inglês, um dos fatores que contribuiu para esta evolução foram os ensinamentos de Alex Ferguson, que mostrava ao português imagens de... Ole Gunnar Solskjaer.O atual técnico do Manchester United era apontado a Ronaldo como um exemplo a seguir. Agora, é Solskjaer que aponta Cristiano a Rashford. O avançado inglês vê vídeos das movimentações e finalização de CR7, para que consiga melhorar essencialmente em dois pontos: no posicionamento antes de rematar e na capacidade de fazer golos com um ou dois toques na bola.Rashford, de 21 anos, foi formado nas camadas jovens dos red devils e chegou à equipa principal em 2015/16. Esta temporada já marcou dois golos no único jogo disputado.