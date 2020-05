Manchester United pronto para gastar 250 milhões de euros em três reforços

Muito se tem sobre a forma atípica como o próximo mercado de transferências se vai desenrolar, com os clubes a mostrarem uma postura mais comedida na hora de gastar milhões nas contratações. Contra esta corrente vai o Manchester United, que estará pronto para desembolsar qualquer coisa como 250 milhões de euros em apenas três jogadores, com o objetivo de ter hipótese de voltar a lutar pelo título em Inglaterra.





Segundo o 'Manchester Evening News', os red devils têm esses 250 milhões preparados para investir, com Jadon Sancho, extremo do Borussia Dortmund, a ser a grande prioridade. Só o inglês deve custar uma verba a rondar os 115 milhões de euros. Logo depois aparece Jack Grealish, médio que está avaliado em 80 milhões, mesmo que o seu Aston Villa esteja em risco de descer. A fechar, o nome menos esperado: Jude Bellingham tem apenas 16 anos, talento do Birmingham que pode custar... 55 milhões de euros!