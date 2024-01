Manchester United quer 'despachar' Antony: Plano red devil está em marcha

O Manchester United tem um plano traçado para se ver livre de Antony. O brasileiro custou 100 milhões de euros aos cofres do emblema inglês, que o foi resgatar ao Ajax, mas não convenceu toda a gente na estrutura do emblema red devil, que agora quer libertar-se do canarinho.

De acordo com o 'London Evening Standard', o plano já está em marcha e passa por tentar vender o jogador a um emblema da Arábia Saudita. John Murtough, diretor desportivo do Manchester United, esteve no Mundial de Clubes, disputado em terras sauditas nomês de dezembro, e aproveitou a ocasião para estreitar relações com os dirigentes da Saudi Pro League.

Murtough ficou a saber que o grande foco dos sauditas é Casemiro mas, ainda assim, tentou na mesma colocar Antony na órbita dos principais clubes daquele país.