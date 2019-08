Manchester United "enojado" com insultos racistas contra Pogba promete "duras medidas"

Solskjaer contente por ter Pogba e Rahford como marcadores de penáltis Solskjaer contente por ter Pogba e Rahford como marcadores de penáltis

A carregar o vídeo ...

O Manchester United empatou segunda-feira na deslocação ao terreno do Wolverhmapton, com Rui Patrício a defender o penálti batido por Paul Pogba, aos 68 minutos. E foi precisamente esse lance que levou alguns adeptos a dirigirem insultos racistas contra o internacional francês nas redes sociais.Após este episódio de intolerância, o Manchester United emitiu um comunicado, em que sublinha que "não tolera qualquer forma de racismo ou discriminação". "Todo o nosso clube está enojado com as ofensas racistas proferidas contra Paul Pogba no estádio e nas redes sociais. Condenamos categoricamente esse tipo de atitudes", afirmaram os red devils. "Iremos trabalhar para identificar os poucos envolvidos nestes incidentes e tomar as mais duras medidas ao nosso alcance. Também encorajamos as empresas de redes sociais a tomar medidas", concluiu.Também Marcus Rashford e Harry Maguire condenaram os insultos a Pogba."O Manchester United é uma família. Pogba faz parte desta família. Ataque a um é um ataque todos", escreveu Rashford, pedindo ainda que esses episódios de racismo acabem."Repugnante. As redes sociais precisam fazer algo sobre isso ... Todas as contas que são abertas devem ser verificada por passaporte/carta de condução. @Twitter @Instagram parem esses trolls patéticos que criam inúmeras contas para abusar das pessoas", escreveu Maguire.