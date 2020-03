Manchester United só leva Koulibaly por 85 milhões

Como escreveu Record, o Manchester United tem um plano para reforçar o plantel na próxima época e tornar-se no grande candidato ao título inglês. Vários alvos estão já definidos e, para a defesa, Kalidou Koulibaly é o alvo prioritário. O central do Nápoles está identificado desde a temporada passada, mas os red devils querem avançar mesmo este verão. Do outro lado, aos 28 anos, Koulibaly considera estar numa fase crucial da carreira e vê com bons olhos a mudança para a Premier League.

No entanto, a posição de De Laurentiis é clara: o presidente do Nápoles não vai abrir mão do defesa por menos de 85 a 90 milhões de euros. Números que, a confirmarem-se, se traduziriam numa valorização extraordinária: o passe do franco-senegalês foi comprado pelo clube italiano em 2014 por 8 milhões de euros.