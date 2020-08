Manchester United surpreende com 3.º equipamento: «As zebras não costumam durar muito»

Nas redes sociais já correm imagens daquele que dizem ser o terceiro equipamento do Manchester United para a época 2020/2021 e as reações dos adeptos não se fizeram esperar.





E o 'estilo zebra', uma espécie de camuflagem em preto e branco, parece não ter convencido muito os fãs dos red devils."Isso é uma piada, certo?", "jogo do Manchester United vai ser um autêntico safari na próxima época. #zebras não costumam durar muito", "combina com o atual momento do clube", são alguns dos comentários que se podem ler no Twitter.