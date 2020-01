Manchester United teme 'chantagem' de Raiola na luta por Haaland

O Manchester United receia que a contratação do Erling Haaland, um dos principais alvos do clube no mercado de transferências, possa interferir na continuidade de Paul Pogba no clube e levar mesmo à sua saída rumo a outras paragens. A informação é adiantada pelo 'Daily Star' e justifica-se pelo facto de ambos os jogadores serem representados por Mino Raiola, empresário que segundo a imprensa inglesa poderá utilizar a eventual transferência do norueguês para conseguir que Pogba deixe Old Trafford no mesmo período.





Na prática, os red devils temem que para facilitar a chegada do jovem avançado do RB Salzburgo o empresário italiano tente colocar em cima da mesa a saída do médio francês para o Real Madrid. O mesmo se aplica ao caso inverso, já que o Manchester United receia também que uma possível nega à venda de Pogba possa significar a perda de Haaland para outro clube interessado. Basicamente, segundo a história partilhada pelo 'Daily Star', os red devils temem ficar 'reféns' do polémico empresário italiano, que poderá mexer os 'cordelinhos' a seu bel-prazer neste negócio.De notar que o jovem avançado norueguês, de 19 anos, tem uma cláusula que lhe permite deixar o RB Salzburgo por apenas 20 milhões de euros, algo que poderá naturalmente aumentar o rol de equipas interessadas.