Manchester United vai duplicar salário de Lindelof em acordo avaliado em 50 milhões de euros

Depois de um arranque bastante tremido, o defesa sueco Victor Lindelof parece finalmente estar a impor-se no Manchester United, assinando atuações de bom nível que, segundo o 'Daily Mirror', terão levado os responsáveis dos red devils a decidirem avançar para uma revisão salarial bastante choruda.





Atualmente com um contrato válido até 2021, no qual aufere um salário semanal de 81 mil euros, o defesa ex-Benfica deverá ver o seu vencimento duplicar, chegando aos 162 mil euros, isto para lá de ver o seu vínculo extender-se até 2025. Ao todo, segundo as contas do 'Daily Mirror', este novo contrato valerá ao defesa central qualquer coisa como 50 milhões de euros.