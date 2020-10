Mané deixa mensagem aos fãs após testar positivo à Covid-19: «Vou voltar mais forte!»

Momentos depois de o Liverpool informar os adeptos e a comunicação social de que Sadio Mané tinha recentemente sido diagnosticado com o novo coronavírus, foi a vez do próprio extremo dos reds recorrer às redes sociais para deixar uma mensagem e um apelo aos fãs.





"Olá a todos. Eu recentemente testei positivo [ao novo coronavírus] mas estou a sentir-me bem e sem quaisquer tipo de sintomas pesados. Vou começar imediatamente a fazer a minha quarentena e processo de recuperação. Certifiquem-se que estão seguros e que seguem as regras [impostas pelas autoridades de saúde] de forma a protegerem-se a vocês e aos que mais amam, de forma a evitarmos uma segunda onda do vírus. Vou voltar mais forte que nunca! Espero que possamos enfrentar isto juntos", pode ler-se na publicação feita na sua página oficial do Instagram.