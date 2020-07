«Manteve-se sempre acima da média»: ingleses reagem a nova exibição de Bruno Fernandes

O Manchester United deixou escapar, esta segunda-feira, uma oportunidade de ouro para saltar para o pódio da tabela classificativa da Liga inglesa ao empatar (2-2) na receção ao Southampton, em jogo da 35.ª jornada da prova.

Bruno Fernandes voltou a fazer parte das opções iniciais de Ole Gunnar Solskjäer para ir a jogo e voltou a mostrar a importância que tem na equipa, ao assinalar mais uma assistência com a camisola do Manchester United - a 7.ª esta temporada.

Contudo, de acordo com a imprensa inglesa esta "não foi a melhor exibição" do português pelo clube de Manchester, que ainda assim "manteve-se sempre acima da média". Eis as reações dos principais meios de comunicação desportivos ingleses à prestação do camisola '18' dos red devils diante do Southampton.

Express

"Não foi o seu melhor jogo com a camisola do Manchester United, mas esteve sempre acima da média. Manteve o meio-campo da equipa equilibrado."

Mirror

"Contribuiu com a sétima assistência esta temporada ao assistir para um grande golo de Martial."

Independent

"Sempre disponível para retirar dos bolsos espaços para a sua equipa progredir com bola e a arranjar passes entre linhas."

The Sun

"Esteve sempre envolvido no jogo, mas faltou-lhe a compostura que habitualmente tem. Falhou no último passe, mas trabalhou muito em ambas as partes."

Manchester Evening News

"Esteve muito abaixo no capítulo do passe, mas ainda conseguiu mais uma assistência para o remate de Martial."