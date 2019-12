Manuel Pellegrini despedido do West Ham

Manuel Pellegrini foi despedido do comando do West Ham, onde joga o português Domingos Quina. O treinador, de 66 anos, já era alvo de contestação por uma falange significativa de adeptos e o desaire caseiro deste sábado frente ao Leicester (1-2) foi a gota de água."É com um grande desapontamento que temos de tomar esta decisão. Manuel é um senhor e foi um prazer trabalhar com alguém deste calibre. No entanto, era preciso uma mudança para o clube voltar a alinhar-se com as nossas ambições para esta temporada", lê-se no comunicado do clube, que cita o chairman David Sullivan.O chileno deixa o clube de Londres no 17º lugar, apenas um ponto acima da linha de água, depois de somar sete derrotas nas últimas dez jornadas. Os hammers também já tinha tombado na Taça da Liga. Pellegrini chegou aos hammers no início da temporada 2018/19, tendo nessa temporada conseguido um 10º lugar.