Marcava golos na Premier League e agora vende carros aos craques

Esteve em 531 jogos, marcou 154 golos e vestiu a camisola de 13 clubes ao longo dos 20 anos que jogou na Premier League, mas hoje Marlon Harewood visita os relvados por outras razões. Aos 39 anos o antigo avançado vende carros aos craques e na sua lista de clientes tem nomes como Harry Kane (Tottenham), John Stones, Kyle Walker e Fabian Delph (todos do Manchester City)."A sensação de marcar um golo é insubstituível, mas o meu trabalho dá-me outro tipo de adrenalina", conta Harewood ao 'Mirror'. "Claro que quando vendo um carro não tiro a camisola e corro pelo escritório, como se tivesse marcado um golo."O antigo avançado marca a diferença em relação aos restantes vendedores por ser uma cara conhecida, em quem os jogadores sentem que podem confiar. "Os carros são importantes para os jogadores de futebol. Ter um bom carro reflete um pouco aquilo que conseguiste na tua carreira. A minha relação com os jogadores é de confiança e adoro o que estou a fazer. Estive 20 anos no futebol e passo a vida nos clubes, a falar com os meus companheiros."Fabian Delph comprou-lhe há pouco tempo um Bentley Bentayga, avaliado em 186 mil euros, e quando o malogrado dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, resolveu oferecer 19 BMW i8s aos jogadores que se sagraram campeões, em 2016, muitos quiseram mudar a cor dos carros, avaliados em 118 mil euros e foi a Harewood que recorreram.Harewood recorda-se bem dos carros que teve. Quando começou a jogar, no Nottingham Forest, teve três Fiat Punto, mas quando assinou com o West Ham comprou um Porsche 911 Carrera. "Lembro-me que quando vendi o Porsche tive de pagar um dinheirão para me livrar do contrato que tinha assinado. Ninguém me tinha avisado disso. É nisso que ajudo, sobretudo os jogadores mais novos."