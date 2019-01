Marcelo Bielsa admite que enviou espião ao treino do adversário

Marcelo Bielsa, treinador do Leeds United, revelou ser o responsável pelo espião que assistiu ao treino do Derby County, equipa orientada por Frank Lampard. As duas formações iam medir forças esta sexta-feira e na véspera um homem suspeito perto das vedações levou os responsáveis do Derby County a alertar as autoridades. Agora chegou a explicação."O responsável por aquela pessoa estar ali sou eu. Não interessa se é legal, ilegal, correto ou incorreto. Para mim é suficiente que Lampard e o Derby County se tenham sentido melindrados para entender que não agi bem. Ontem falei com Lampard, que me disse que violei as regras do fair play. Eu penso de forma diferente, mas o que interessa é como ele e o Derby County pensam", revelou Bielsa.De resto, o treinador explicou que esta técnica não é de agora: "Sem tentar arranjar desculpas, já uso este tipo de práticas desde a qualificação para o Mundial com a Argentina".Resta dizer que, no final das contas, o Leeds venceu por 2-0.