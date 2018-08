Refira-se que a nova equipa de Bielsa volta a jogar no próximo sábado, no terreno do Derby County, equipa treinada por Frank Lampard.

Na estreia como técnico principal do Leeds United, o argentino Marcelo Bielsa guiou a equipa a uma vitória convincente sobre o despromovido Stoke City por 3-1, em Elland Road, para a 2.ª liga inglesa (Championship). Klich fez o 1-0 aos 14' e Pablo Hernández aumentou para 2-0 antes do intervalo (45'+1), num golo que contou com a atrapalhação do guardião do Stoke, Jack Butland, o qual tem sido apontado ao... Chelsea.Na 2.ª parte, Afobe (ex-Wolverhampton) reduziu para os potters, de penálti (53') mas Cooper repôs a vantagem de dois golos para o Leeds aos 58 minutos. Foi a vitória mais esclarecedora do Leeds na jornada inaugural do campeonato, neste caso o Championship, desde o 3-0 aplicado ao... Manchester City em 2002/03.

Autor: Hugo Neves