Marco Silva afasta Moise Kean e o pai do jogador desespera: «Espero que volte para Itália»

O Everton pagou 30 milhões de euros à Juventus pelo passe de Moise Kean este verão, mas o jovem italiano, de 19 anos, tarda em vingar na equipa treinada por Marco Silva. Odo atleta levou a que o técnico o afastasse da equipa e o pai do jogador, Jean Kean, diz que o avançado é infeliz em Inglaterra. Deseja, por isso, que Moise regresse o mais rapidamente a Itália."Mandar o meu filho para Inglaterra foi um erro porque ele é demasiado jovem. Ele não está a sentir-se bem no Everton, não gostei desta transferência", contou o pai, citado pela Sky Sports.Jean Kean não poupou também o empresário Mino Raiola, que representa o avançado. "Não tenho qualquer tipo de relação com o senhor Raiola, nunca me encontrei com ele e não creio que ele queira ver-me. Passou a representar o meu filho quando ele tinha 14 anos, acordou tudo com a minha ex-mulher, e queria levá-lo logo para Inglaterra.""Ele não está bem no Everton, não conseguiu adaptar-se. Penso que devia ter esperado mais alguns anos antes de se aventurar numa experiência no estrangeiro. Se houve a possibilidade de voltar a Itália, espero que regresse o mais rapidamente possível", desejou.