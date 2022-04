Marco Silva aponta ao título

Após o empate com o Bournemouth – que custou também a expulsão de Marco Silva após o apito final, por protestos –, o Fulham tem hoje nova oportunidade para selar a conquista do Championship. Na receção ao Nottingham Forest, a equipa do técnico português terá que fazer um resultado melhor do que o Bournemouth (2º), que joga à mesma hora em Swansea. Ou seja, se o perseguidor – está a nove pontos dos londrinos mas tem menos um jogo – ganhar, a festa ficará de novo adiada.

“A nossa época foi fantástica, os jogadores estiveram brilhantes e a subida à Premier League é um grande feito para nós. Mas lutamos pelo melhor esta competição e isso é conquistar o título. Temos mais três jogos e será fantástico se o conseguirmos. Vamos lutar e dar o máximo para sermos campeões”, prometeu ontem Marco Silva.