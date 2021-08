Marco Silva assume: «Equipas que desceram são favoritas»

O treinador português do Fulham, Marco Silva, estreia-se oficialmente pelo novo clube, este domingo, frente Middlesbrough, em jogo da primeira jornada do Championship, escalão secundário do futebol inglês.





Na época passada, os londrinos estavam na Premier League e Marco Silva não se esconde perante a exigência que esse facto lhe traz. "É normal que as equipas que desceram sejam favoritas. Tivemos jogadores por empréstimo que agora foram embora, mas estou contente com os jogadores que temos", afirmou em conferência de imprensa, realizada esta sexta-feira."Há entusiasmo, estamos todos ansiosos pelo jogo. Temos experiência suficiente para lidar com a situação e estaremos prontos para enfrentar um bom adversário", afirmou ainda Marco Silva, lamentando, apenas, a ausência do médio escocês, Tom Cairney: "Infelizmente não estará disponível para domingo."Mesmo com essa baixa, Marco Silva garante que a equipa está com a mentalidade certa para ganhar. "Os jogadores compreendem qual é o nosso objetivo. Este é um campeonato muito difícil e será uma longa caminhada para nós", rematou o treinador.