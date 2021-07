Marco Silva define meta para o Fulham: «A promoção é um objetivo claro»

Marco Silva concedeu esta quinta-feira a primeira conferência de Imprensa desde que chegou ao comando técnico do Fulham e assumiu, desde logo, o objetivo de levar o clube londrino ao primeiro escalão do futebol inglês. No entanto, o treinador português sabe que não está sozinho nessa corrida.





"A promoção é um objetivo claro para nós. Aliás, somos cinco ou seis clubes com isso em mente. A competição vai ser difícil, mas é o nosso objetivo. Temos de competir e mostrar isso em todas as jornadas", afirmou aos jornalistas ingleses.Marco Silva estava sem clube desde dezembro de 2019, quando saiu do Everton. De lá para cá, recebeu propostas de clubes de outros países, mas aguardou pela chamada inglesa e aceitou o desafio do Fulham, no segundo escalão do país."Estou muito feliz por estar de volta à Inglaterra. Desde que deixei o Everton, esse era um dos meus objetivos. Foi o momento certo para voltar e entrar neste projeto. O clube foi muito assertivo e mostrou grande interesse", afirmou ainda.Na equipa técnica terá como adjunto, entre outros, Luís Boa Morte, que representou o clube londrino como jogador e, mais tarde, como treinador da formação. Também ele mereceu palavras de Marco Silva."Conheço o Luís desde os 14 anos. Ele juntou-se a mim no Everton e agora no Fulham. Ele conhece muito bem este clube, tem uma grande história aqui", afirmou ainda o técnico principal.Assumindo que tem "uma boa base" de jogadores à disposição, Marco Silva não rejeita a possibilidade de ela vir a ser reforçada. "O mercado está aberto e, por isso, tudo pode acontecer. Gostaria de fortalecer o plantel, se tal for possível", admite, para concluir, depois, com uma espécie de cartão de visitas."Gosto de ver as minhas equipas a atacarem e a criarem oportunidades, mas adoro a sensação de terminar um jogo sem sofrer golos. Temos de encontrar o equilíbrio certo", definiu.