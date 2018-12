Marco Silva destaca André Gomes

Cedido pelo Barcelona, André Gomes não demorou a impor-se no Everton e as boas exibições já despertaram o interesse de outras equipas, algo "normal" para Marco Silva. "Quando temos jogadores de qualidade no plantel, é normal que outros clubes estejam interessados. No momento certo vamos falar acerca dessa situação", comentou o técnico português, que se prepara para enfrentar o City, em Manchester. "Sabemos que é uma boa equipa e com um excelente treinador. Vai ser um desafio, mas os nossos jogadores já mostraram que gostam deste tipo de desafios."Do lado adversário surgiram também elogios. "O Everton mudou completamente com Sigurdsson, Richarlison, Yerry Mina… É uma equipa de topo. Estou impressionado com o que têm feito e será, sem dúvida, um jogo difícil. As equipas de Marco Silva são sempre bem organizadas e vamos ver como poderemos atacá-los."