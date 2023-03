Marco Silva e a derrota com Arsenal: «Não estivemos no jogo na primeira parte»

”Nós não tivemos no jogo na primeira parte, esta é que é a verdade”



Marco Silva, treinador do Fulham, deixou críticas à forma como os seus jogadores abordaram os primeiros 45 minutos do encontro com o líder da Premier League, Arsenal. Ao intervalo, os gunners já venciam por 3-0, um resultado, aliás, que se confirmou no apito final."Claramente, eles mereceram, sem dúvidas para ninguém. Não querendo tirar mérito à qualidade que têm e à forma como jogaram, e olhando para a minha equipa, que é aquilo que é importante, nós não estivemos no jogo na primeira parte. É a verdade. Não aparecemos, não tivemos a paixão para jogar o jogo pelo jogo que costumamos ter. Não fomos corajosos o suficiente. Não fomos agressivos. Quando deixamos o adversário jogar como deixámos toda a primeira parte, sem sequer importunar, com a maioria das vezes a deixá-los fazer o que pretendem, torna-se muito mais complicado. Quando marcam o primeiro golo, até parece que as coisas ainda pioraram. Isso é algo que temos e vamos claramente analisar. Os jogadores perceberam ao intervalo o porquê e vão perceber durante a semana, de certeza. Nós, com todo o mérito que o Arsenal teve, nós não aparecemos na primeira parte ao jogo", constatou o português em declarações à Eleven Sports.