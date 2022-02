Marco Silva eleito treinador do mês no Championship

Marco Silva foi eleito o melhor treinador do mês de janeiro no Championship. É a segunda vez esta temporada que o treinador português arrecada tal distinção (já tinha sido premiado em agosto).Em janeiro, o Fulham fez cinco jogos, conseguindo quatro vitórias, um empate, 23 golos marcados e oito golos sofridos."Este prémio resulta do esforço coletivo no Fulham, jogadores, equipa técnica e funcionários que trabalham duro todos os dias", disse Marco Silva."Janeiro foi um bom mês para mas sabemos que ainda não alcançámos nada e que temos de continuar num caminho positivo até ao final da época", frisou.