Marco Silva elogia evolução de Richarlison

Marco Silva, ex-treinador do Everton, elogiou o antigo pupilo Richarlison. “Fiz de tudo para levá-lo para a Premier League quando ele estava no Brasil. Não tinha a certeza de que teria um impacto tão rápido, mas estava certo da sua habilidade”, revelou à Sky Sports.





O técnico, de 42 anos, ainda falou sobre o interesse do Barcelona no jogador em janeiro. “Quando abre o mercado é normal falar-se dos melhores jogadores. Não sei se era verdade, mas sei que ele esteve sempre focado no Everton”, frisou.