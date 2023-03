Marco Silva entre os nomeados para melhor treinador do mês de fevereiro na Premier League

Marco Silva tem o Fulham "a sonhar com a qualificação europeia". É desta forma que o site da Premier League descreve o feito do técnico português na recém-promovida equipa ao principal escalão do futebol britânico num artigo no site oficial. Tudo porque o ex-Estoril e ex-Sporting está entre os nomeados para o galardão de melhor treinador do mês de fevereiro.O treinador, de 45 anos, somou duas vitórias e dois empates no último mês, na Premier League, e concorre pelo prémio com Antonio Conte (Tottenham) e Erik Ten Hag (Manchester United).Os cottagers acabaram fevereiro no sexto posto, estando agora em sétimo, com 39 pontos em 25 jornadas.Os fãs poderão votar no preferido até segunda-feira. Os votos serão combinados com as escolhas de um painel de especialistas e daí resultará o vencedor.