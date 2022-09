Marco Silva feliz com o arranque do Fulham

A realizar um bom arranque na Premier League- ocupa o 8º lugar com 8 pontos - o Fulham visita hoje o Tottenham (3º, com 11 pontos) e no plantel de Marco Silva parece imperar a confiança. “Estou contente com a maneira como começamos a época. Pela forma como temos jogado até podíamos ter mais pontos, mas isto é só o início. [O Tottenham] Vai ser um adversário muito difícil, mas gostamos destes desafios”, anteviu o técnico português.

Marco Silva mostrou-se ainda agradado com as contratações do ex-Benfica Carlos Vinicius e ainda Willian, Daniel James e Kurzawa nos últimos dias. “O mercado é duro e estou muito satisfeito porque trouxemos jogadores com experiência e qualidade”, concluiu.