Marco Silva: «Foi uma resposta fantástica dos nossos jogadores»

Marco Silva, treinador do Everton, mostrou-se satisfeito com o triunfo desta quarta-feira no reduto do Burnley por uns expressivos 5-1."Foi uma resposta fantástica dos nossos jogadores. E não apenas da equipa, mas também dos adeptos. Preparámo-nos e entrámos bem, porque não é fácil jogar aqui. Quando tens um mau resultado, a melhor coisa a fazer é voltar rapidamente a jogar e os jogadores provaram-no. Conseguimos um bom resultado e uma vitória importante", frisou o português.Os toffees vinham de um desaire por 6-2 diante do Tottenham e a resposta não poderia ser melhor: "O último resultado foi duro, mas não duvidamos da nossa personalidade e qualidade. Tivemos uma tarde má mas provámos não apenas a nossa qualidade mas também o nosso compromisso e atitude".Esta foi apenas a segunda vitória do Everton fora de casa, mas Marco Silva preferiu salientar o poderio dos últimos adversários neste contexto: "Tenho a certeza de que vamos vencer mais jogos fora de casa. Nos últimos cinco jogos antes deste, jogámos fora contra Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea. Não é fácil pontuar fora de casa, mas vamos conseguir isso mais vezes de agora em diante".