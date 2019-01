Marco Silva: «Ganhar jogos é a melhor maneira de aumentar a confiança»

O Everton, do treinador português Marco Silva, recebe o Bournemouth este domingo e o técnico de 41 anos pretende dar continuidade ao triunfo sobre o Lincoln City (2-1) para a Taça de Inglaterra, de forma a que os seus jogadores recuperem a confiança. "Ganhar jogos é a melhor maneira de aumentar a confiança, para que possamos voltar a jogar ao nosso melhor nível", afirmou na conferência de imprensa de antevisão à partida.Apesar de ter seguido em frente na taça, o Everton não atravessa o melhor momento e o treinador que tem sido associado ao Benfica tem noção disso mesmo e reforça a ideia de que a equipa de voltar a exibir-se ao melhor nível. "Queremos que os nossos jogadores joguem com a mesma confiança [do ínico da temporada]. Porque eu sei que quando jogamos com tranquilidade, podemos ser melhores de certeza e mostrar toda a nossa qualidade novamente", confessou.Marco Silva ainda deixa um apelo aos adeptos, depois da excelente demonstração de compromisso com a equipa no jogo da Taça de Inglaterra. "Precisamos sempre deste género de atmosfera para que empurrem os jogadores para uma vitória. São muito importantes para nós", referiu.Os toffees ocupam a 11.ª posição, com 27 pontos, exatamente os mesmos dos cherries que estão no 12.º lugar da Premier League. Por isso, o confronto da 22.ª jornada (domingo às 14h15) é essencial para ganhar alguma vantagem na tabela classificativa.