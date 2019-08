Marco Silva: «Goodison Park tem de ser a nossa fortaleza»

Marco Silva, treinador do Everton, fez questão de salientar que pretende dar continuidade aos bons resultados caseiros registados no final da temporada passada e depois do nulo na visita ao reduto do Crystal Palace, o ex-técnico do Sporting quer agora uma vitória perante os seu adeptos, já este sábado (15 horas) na receção dos toffees à ex-equipa do treinador português, o Watford.





"Goodison Park tem de ser a nossa fortaleza. Terminámos a temporada passada com um registo caseiro muito bom, a jogar bem e com uma excelente conexão com o público. O que exigimos a nós mesmos é dar aos nossos adeptos aquilo que esperam. Estamos confiantes. Sinto que os jogadores trabalharam, mais uma vez, muito bem durante a semana, com entusiasmo para jogar perante os nossos adeptos e conseguir os três pontos", salientou em conferência de imprensa.Já sobre a possível estreia de Alex Iwobi, médio contratado ao Arsenal no último segundo, Marco Silva escondeu um pouco o jogo. "Foi uma semana difícil para ele, apenas trabalha connosco há uma semana, mas é o que é. Mas, ele tem trabalhado bem, como todos os outros, e agora cabe-me decidir se vai estar connosco este sábado ou não", sublinhou.