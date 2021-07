Marco Silva já trabalha no Fulham e mostra ambição: «Objetivo é voltar à Premier League»

Marco Silva orientou ontem o primeiro treino no Fulham após ter cumprido a quarentena obrigatória na chegada a Inglaterra. O treinador português teve a primeira oportunidade para ver em ação, 'in loco', os jogadores que integram o plantel - entre eles o português Ivan Cavaleiro - e, depois da sessão, concedeu uma entrevista aos meios de comunicação do emblema londrino e sublinhou que o grande objetivo para a época passa por devolver os 'Cottagers' à Peemier League.





"Estou muito feliz por poder estar aqui. O Fulham faz com que os treinadores se sintam importantes e dá-lhes todas as condições para que sejam traçadas metas ambiciosas. O nosso objetivo é claro: voltar à Premier League. Penso que temos todas as condições para isso, embora saiba que o Championship é uma prova muito longa e difícil", afirmou Marco Silva, que orienta a quarta equipa no futebol inglês, depois de Hull City, Watford e Everton."Podemos falar sobre qualidade e compromisso dos jogadores, mas, antes de tudo isso, vem o trabalho duro. Só com trabalho duro é que podemos festejar e ser felizes no final da época. Vi coisas boas e o grupo trabalhou como gosto: com boa disposição, mas no duro", acrescentou o técnico, de 43 anos.