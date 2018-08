Marco Silva: «Jogar ao mais alto nível»

O Everton, de Marco Silva, defronta amanhã o Bournemouth, na 3ª jornada da Premier League, e o treinador português elogia o adversário que em dois jogos soma duas vitórias. Mas diz o que pedirá à sua equipa. "Jogar ao mais alto nível e procurar trazer os três pontos. Vai ser um jogo complicado, o Eddie Howe está a fazer um trabalho fantástico no Bournemouth e chegou a nossa vez de os enfrentar", referiu, na conferência de imprensa de antevisão à partida.Depois do triunfo (2-1), na última jornada, em casa, frente ao Southampton de Cédric, o técnico de 41 anos, pretende dar continuidade ao bom momento. "Estivemos bem e conseguimos o mais importante, ou seja, os três pontos, mas foi só um jogo, nada mais. Temos de voltar a provar, amanhã, o quão bom somos", mencionou, acrescentando ainda: "Estamos prontos para jogar em qualquer estádio. Temos preparado os jogadores para alinharem sempre da mesma maneira, independentemente do adversário."André Gomes e Yerry Mina ainda não estão disponíveis para Marco Silva, já que os dois jogadores provenientes do Barcelona têm pequenas mazelas físicas. Desta forma, o técnico português aponta o regresso da dupla para depois dos compromissos internacionais em setembro. "Aparentemente, depois da pausa para as seleções podem começar a trabalhar connosco", confessou. Mas as más notícias para Marco Silva não se ficam por aqui, pois o médio francês Schneirdelin está lesionado e fora das opções neste desafio. "Apenas vai estar pronto para trabalhar na segunda ou terça", assumiu. Já no capítulo das boas notícias, o francês Lucas Digne e o brasileiro Bernard estão disponíveis para defrontar o Bournemouth.