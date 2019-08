Marco Silva justifica nulo com saída forçada de André Gomes

Para Marco Silva não há dúvidas: "O jogo mudou com a lesão do André [Gomes]. Quando perdemos o André, estávamos a controlar o jogo e a criar oportunidades. A partir daí, começámos a perder bolas fáceis e eles tiveram duas chances de marcar", analisou o técnico português, preocupado com a lesão do seu médio. "Esperamos que não seja algo sério. Vamos ver nas próximas horas. É uma lesão no tornozelo, mas esperamos que não seja muito grave", disse Marco após o jogo que marcou a estreia de Luís Boa Morte como adjunto.